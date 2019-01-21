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انطلاق فعاليات ” الملتقى الشتوي” لنزلاء السجون بتبوك

انطلاق فعاليات ” الملتقى الشتوي” لنزلاء السجون بتبوك

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انطلاق فعاليات ” الملتقى الشتوي” لنزلاء السجون بتبوك

انطلاق فعاليات ” الملتقى الشتوي” لنزلاء السجون بتبوك
http://almnatiq.net/?p=682743
المناطق - تبوك
أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع إدارة السجون بالمنطقة برنامجاً اجتماعياً يستهدف نزلاء السجون تحت عنوان “الملتقى الشتوي” بحضور مدير إدارة سجون المنطقة العميد سلمان بن محمد العتيبي ومساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك للرعاية والأسرة علي بن مهدي العطوي.
ويتضمن الملتقى الذي يستمر لمدة شهرين برامج تدريبية وأمسيات شعرية ولقاءات إنشاديه ومسابقات ترفيهية كما يستضيف الملتقى عدد من الأكاديميين من جامعة تبوك ومدربين تربويين من عدة جهات تعليمية للمشاركة في فعاليات الملتقى الذي يهدف إلى تثقيف النزلاء وتأهيلهم وتدريبهم وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة ويطور قدراتهم وينمي مهاراتهم.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى انطلاقًا من مسؤولية تحقيق الرسالة التأهيلية والإصلاحية للنزلاء وبتوجيهات ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي.

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