محاكم ديوان المظالم تختتم الربع الأول من العام الهجري الحالي بأكثر من 92 ألف جلسة قضائية

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عقدت محاكم ديوان المظالم خلال الربع الأول من هذا العام الهجري 1440هـ ، ما يقارب من 92.679 جلسة قضائية، بعدد قضايا واردة بلغت 039 . 86 قضية، بينما سجلت الدعاوى المنجزة للفترة نفسها ما يربو على 42958 قضية منجزة، فيما حظى نظام معين الإلكتروني بزيارات بلغت 106.987 زائرا.

وتأتي هذه الاحصائيات نتيجةً لما يقدّمه نظام معين – بالإضافة إلى دوره في في تحقيق الترافع الالكتروني – من قياسٍ لعدد المهام والمنجزات ؛ وذلك في ظل المبادرات الرائدة التي أطلقها ديوان المظالم نحو التحول الإلكتروني لأعماله القضائية، وذلك بحسب خطته الاستراتيجية 2020 المتواكبة مع رؤية المملكة 2030 ، ويُعنى نظام “معين” الإلكتروني بإدارة ملف القضية والدعوى منذ دخولها للنظام متخذة بذلك مسارها القضائي بشكل إلكتروني كامل وميسّر، مما يتيح للمترافع والدائرة القضائية توفير الوقت والجهد.

وتشير هذه الإحصائية الدورية لمحاكم ديوان المظالم إلى حجم العمل وتطوراته في محاكم ديوان المظالم مقروناً بنسبة المنجز في ظل التقدم التقني والموضوعي الذي تحققه مؤسسة القضاء الإداري بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – أيّدهم الله – حيث سجل ديوان المظالم تطورات نوعية في إطار عمله مما وفّر الوقت والجهد لعموم المستفيدين من خدماته الإلكترونية، وذلك من خلال إحداث نظم تقنية عالية ومتطورة ساهمت في تيسير إجراءات التقاضي وضبط مخرجاته .