بحضور نائبه .. أمير القصيم يكرم 61 موظفاً مثالياً من منسوبي الإمارة بجائزة الموظف المثالي “تميز”

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بارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، للموظفين الفائزين في جائزة الموظف المثالي ، داعياً للجميع أن تكون الجائزة حافزاً لهم لمزيداً من العمل والإبداع ، مؤكداً سموه على أن جائزة الموظف المثالي لتكريم من يستحق التكريم من الموظفين المتميزين في نسختها الثانية تأتي لتؤكد على ثبات أهدافها في تعزيز مفهومي التميز والإبداع وتحفيز الموظفين ذوي الأداء والسلوك المتميزين ، وتسريع تقدمهم الوظيفي بما يسهم في إيجاد كفاءة وبيئة تنافسية إيجابية تشجع الموظفين على المبادرة والإبداع وتطوير مهاراتهم ومعارفهم لرفع كفاءة العمل والإنتاجية.

وقال الأمير فيصل بن مشعل : مبدأنا في هذه الجائزة هو أن نقول للمحسن أحسنت كون كل متميز يستحق الثناء من خلال تحفيزه بمثل هذه الجوائز التي ستكون سبباً بعد توفيق الله للمساهمة في رفع الأداء وتشجيع البقية على الإنتهاج بهذا النهج الخادم للوطن والمواطن.

وبين سمو أمير منطقة القصيم على أن إمارة المنطقة في مرحلة تحدي لرفع كفاءة الأداء والقضاء على البطالة المقنعة ولا مجال للتهاون في العمل وأداء الأمانة , مشيراً إلى أن الموظف ليس الموظف الذي يكتب في السجلات وإنما من يمتلك العديد من المسؤوليات تجاه عمله وطموحاته العالية التي تنعكس على أداء عملة بما يقدمه من إخلاص وتفان , مؤكداً سموه على أنه سيكون هناك توسع في جائزة التميز لتشمل المحافظة المتميزة والمركز المتميز ـ بإذن الله ـ لتنعكس عبر أداء العمل في كافة انحاء المنطقة من خلال خدمتهم للمواطنين وعلاقاتهم مع الأهالي وإطلاقهم للمبادرات والعمل بروح الأسرة الواحدة لتقديم خدمة عالية الأداء , مشدداً سموه على الجميع أهمية مواصلة الليل بالنهار لتطبيق مبدأ خدمة المواطن أولاً , مشيراً إلى أن الجائزة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، المتمثلة بتقدير الموظف المتميز ورفع كفأته وتسريع تقدمه الوظيفي وإيجاد بيئة حاضنة للإبداع والتميز في تقديم الخدمات الحكومية بأرقى الصور الحضارية ، لافتاً إلى أن الجائزة ترسخ الإبداع وإيجاد التنافس بين الموظفين وتشكل تحولاً واضحاً نحو الإبداع والتميز الذي أسست له هذه الجائزة ، حيث أن تحفيز الموظفين من الجوانب المحورية والدعائم الأساسية للارتقاء بمستوى أداء الموظف العام لينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

جاء ذلك بعد أن كرم سمو أمير القصيم بمجلس الاستقبال في مقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ووكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز التابعة لمنطقة القصيم ومنسوبي الإمارة ، 61 موظفاً حصلوا على جائزة الموظف المثالي في نسختها الثانية “تميز” ، من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.