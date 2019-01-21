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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=682755
المناطق - واس

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة اندريه شالر.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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