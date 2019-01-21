مسؤولون يستعرضون دور المياه المجددة الاقتصادي في ورشة عمل الخميس المقبل

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أكد معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي على أهمية ورشة العمل التعريفية عن دور المياه المجددة في التنمية الاقتصادية، والتي تستضيفها الجامعة الخميس المقبل وتنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير. مشيراً إلى أن ورشة العمل تعظم الفائدة من مشروعات المياه المجددة وتهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بدورها في التنمية الاقتصادية في المنطقة والتعريف بالمشروعات الجاري تنفيذها وكذلك التي سيتم العمل عليها مستقبلاً، إضافة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المجددة في الأغراض المختلفة.

وثمن معاليه رعاية سمو أمير المنطقة للورشة والتي يشارك بها عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والأكاديميين والخبراء والمهتمين. مضيفاً بأن الرعاية الكريمة تدعم نجاح الورشة وتحقيق أهدافها النبيلة، كما أنها تأتي امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بقضايا المياه باعتبارها أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، كونها عنصراً أساسياً لتلبية الاحتياجات البشرية وإدارة البيئة وضمان استدامة التطور الاقتصادي.

بدوره أوضح وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني أن الورشة تشتمل على جلستين علميتين، وتتضمن الجلسة الأولى ثلاث أوراق عمل، يقدم الأولى وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي يعرض خلالها الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وأبرز مصادر المياه بالمنطقة، فيما يتحدث عضو هيئة التدريس بجامعة بيشة الدكتور فالح القحطاني وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور محمد المغربي عن جودة وسلامة المياه المجددة، وتختتم الجلسة بورقة عمل ثالثة يقدمها مدير عام المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد المبارك عن التجارب العالمية والوطنية في استخدامات المياه المجددة.

وذكر الدكتور القرني أن الجلسة الثانية التي يرأسها وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمة الدكتور سعيد المالكي، تحتوي على محورين يتحدث فيها خمسة مسؤولون عن منظومة الخط الناقل للمياه المجددة، والفرص الاستثمارية لاستخدامات المياه المجددة في مجالات الزارعة والصناعة والمتنزهات، ويشارك فيها كل من مدير عام تنفيذ المشاريع الرأس مالية بشركة المياه الوطنية المهندس منصور أبوأثنين، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، ومسؤول إدارة المنتزهات بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس طارق العباسي، وأمين الغرفة التجارية الصناعية بعسير الدكتور رياض عقران.