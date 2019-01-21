وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الدينية بأوزبكستان

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استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية اوزبكستان الدكتور جسور اكرموف والوفد المرافق له ، في إطار تنسيق الخدمات المبذولة لضيوف الرحمن ورصد الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440هـ بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط ، وعدد من منسوبي الوزارة والجهات الحكوميه المشاركة.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات الحجاج بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان .

من جهته عبر معالي وزير الحج والعمرة عن شكره لمعالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية اوزبكستان ، والجهود المبذولة والتعاون في سبيل ترتيبات حجاج اوزباكستان وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة ، بما يكفل- بمشيئة الله – تقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

بدوره أشاد معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية اوزبكستان بالخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام وتسخير ها كافة السبل والامكانات التى تقدمها لهم لأداء مناسكهم بكل يسر وراحة واستقرار .