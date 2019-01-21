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الرئيس اليمني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

الرئيس اليمني يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=682771
المناطق - واس

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له.
وأكد الرئيس اليمني خلال اللقاء على مستوى العلاقة والتعاون المشترك الذي يربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب والمجالات ومنها ما يتصل بالتعاون والشراكة في مواجهة التحديات ومكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله وأوجهه المختلفة.
وقال الرئيس هادي أن اليمن والولايات المتحدة الأمريكية تتفق في الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية معاً لمواجهة التحديات المتربصة باليمن والمنطقة والعالم من خلال مواجهة خطر الميليشيات الانقلابية الحوثية وداعمها إيران وقوى التطرف والإرهاب لتطهير اليمن والمنطقة من شرورها.
من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية نتطلع إلى تعزيز الشراكة والتعاون من خلال مناقشة بناءه لمواجهة التحديات المتربصة باليمن والمنطقة وتفعيل التعاون الذي أثمر نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية في مواجهة قوى التطرف والإرهاب وأذرعها المختلفة، مشيراً إلى برامج التعاون المختلفة، منها تطوير أعمال وإمكانيات قوات خفر السواحل اليمنية لحماية الشواطئ اليمنية.
وتناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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