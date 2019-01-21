محافظ الكامل يفتتح مشروعي مركز صحي العياب ومركز صحي الغريف

المناطق - عادل الزهراني

أفتتح سعادة محافظ الكامل الأستاذ عايد بن محمد المدرع القحطاني هذا اليوم الاثنين الموافق ١٥ / ٥ / ١٤٤٠هـ مشروعي مركز صحي العياب ومركز صحي الغريف بعد أن تم تدشينها من قبل صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته الكريمة لمحافظات رابغ و خليص والكامل يوم الاثنين الماضي ،وتمنى سعادته أن يستفيد منها المواطنين بالشكل المطلوب ،كما وجه سعادته بسرعة العمل على إكتمال الكادر الطبي والفني في هذه المراكز خاصة وأنها تحتوي على أجهزة حديثة ومتطورة .