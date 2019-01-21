رئيس لجنة توزيع الغاز بجدة يدعو لتنظيم قطاع تمديدات الغاز المركزي

المناطق - عادل الزهراني

دعا رئيس لجنة توزيع وتمديدات الغاز بالغرفة التجارية والصناعية بجدة خالد عبادي، إلى تنظيم قطاع تمديدات الغاز المركزي في المملكة، كما هو معمول به في شركة الكهرباء في تعاقداتها مع مقاولي تمديدات الغاز.

وأكد عبادي، وهو أحد أكبر المهتمين والمستثمرين في مجال توزيع الغاز ووتمديداته، أن المنشآت على إختلاف أنواعها لا يمكنها الاستغناء عن تمديدات الغاز لما توفره لقاطنيها من عوامل السلامة والأمان والراحة وكفاءة العمل والتوفير في الوقت والجهد والتكاليف،.

وأوضح رئيس لجنة الغاز أنه سيقام معرض بجدة خلال الشهرين القادمين وهو الأول من نوعه مخصص للغاز للتعريف والربط بين المهتمين والمستثمرين والجهات الرسمية المعنية بتوزيع الغاز وتمديداته، وذلك في إطار الاطلاع على كل ما يطرأ من جديد وتطور ومواكبة التكنولوجيا والتقنية الحديثة وتبادل المعلومات والخبرات بين العارضين وعرض كل ما هو جديد في مجال الغاز.

وذكر عبادي أنه سيتم خلال المعرض عقد ورش عمل للتوعية بأهمية تنظيم قطاع الغاز وإطلاع الزائرين من شركات الغاز على ما تحقق من تطور في هذا المجال الحيوي والمهم، الذي يُعد واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.

ولفت إلى أنه سيتم توجيه دعوة هيئة الكهرباء وتنظيم الطاقة وشركة الغاز والتصنيع الأهلية والدفاع المدني وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعرض

وأضاف عبادي كما أنه سيتم دعوة نحو ١٠ شركات رائدة في الغاز للمشاركة في المعرض الذي سيقام في مبنى الرئيسي لغرفة جدة بدعم وتوجيه من الأمين العام للغرفة حسن دحلان، ونائب الأمين العام مازن كتبي.

وقدم خالد عبادي شكره لشركة الغاز والتصنيع الأهلية لتنظيمها مجال توزيع إسطوانات الغاز، متمنياً في الوقتا ذاته أن يتم تنظيم قطاع تمديدات الغاز المركزي.