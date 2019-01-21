خادم الحرمين الشريفين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة رئيس وزراء البحرين

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين سمو رئيس وزراء مملكة البحرين بنعمة الشفاء التي مّن الله عليه بها، داعياً المولى أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.

وقد عبر سمو رئيس وزراء مملكة البحرين، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجزل له الأجر والمثوبة.