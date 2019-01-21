التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم نائب رئيس الوزراء السنغافوري والوزير المنسق للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ثارمان شانموجاراتونام ، يرافقه عدد من المسؤولين .
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الشأن المشترك، متضمنة المساهمة في تطوير التعليم، وتبادل الخبرات بين البلدين والإفادة من التجارب الناجحة.
وزير التعليم يلتقي نائب رئيس الوزراء السنغافوري
التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم نائب رئيس الوزراء السنغافوري والوزير المنسق للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ثارمان شانموجاراتونام ، يرافقه عدد من المسؤولين .
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