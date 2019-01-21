وزير التعليم يلتقي نائب رئيس الوزراء السنغافوري

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التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم نائب رئيس الوزراء السنغافوري والوزير المنسق للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ثارمان شانموجاراتونام ، يرافقه عدد من المسؤولين .

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الشأن المشترك، متضمنة المساهمة في تطوير التعليم، وتبادل الخبرات بين البلدين والإفادة من التجارب الناجحة.