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المساعد لتعليم تبوك يتفقد مدارس الوجه ويلتقي بالمشرفين وقادة المدارس

المساعد لتعليم تبوك يتفقد مدارس الوجه ويلتقي بالمشرفين وقادة المدارس
http://almnatiq.net/?p=682817
المناطق - تبوك :

تفقد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير صباح اليوم الاثنين مدارس قطاع الوجه التعليمي زار فيها مدرسة الوجه الثانوية ومتوسطة الشيخ عبدالعزيز بن باز , كما قام بجولة داخل الفصول الدراسية التقى خلالها بأبنائه الطلاب وحثهم فيها على ضرورة الاهتمام بمادة الإملاء باعتبارها أساس التعلم إلى جانب الاهتمام بالمواد الأخرى.
كما اطلع القعير على سجلات المدارس التي تم زيارتها مع قادة ومنسوبي تلك المدارس .
من جهة ثانية اجتمع المساعد للشؤون التعليمية مع قادة المدارس ومشرفي مكتب تعليم الوجه وقائدات المدارس والمشرفات ــ عبر القناة الصوتية ــ بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بحضور مدير مكتب تعليم الوجه محمود بن محمد الفراج ورئيس الشؤون التعليمية للبنين منصور بن محمد الشريف ورئيس الشؤون المدرسية محمد بن صبر البلوي والمساعد للخدمات المساندة إبراهيم بن عياد البلوي ومنسق جائزة التميز حامد بن موسى البلوي واستعرض عدد من الموضوعات كان منها : استغلال ساعة النشاط , تحسين مخرجات التعليم , العمل وفق منظومة واحدة يتشارك ويتعاون فيها كل من المشرف وقائد المدرسة والمعلم والطالب و ولي أمر الطالب , توجيه المشرفين بالاهتمام بالزيارات الصفية وإعطاء المعلم الوقت الكافي لإظهار استراتيجيات التعليم التي يملكها .

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