مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد جلسته السادسة لهذا العام

المناطق - تبوك :

رأس مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون المدرسية د. سلطان بن طخطيخ العنزي في مكتب المدير العام اليوم, الجلسة السادسة لمجلس إدارة تعليم تبوك, وذلك بقاعة الاجتماعات “بنين”, وعبر الشبكة الهاتفية بمكتب المساعدة “بنات”.

وأوضح أمين إدارة تعليم المنطقة موسى بن سليمان الحربي، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول اجتماع المجلس، ومنها مناقشة توصيات الجلسة السابقة ومبادرة مشرفة إدارة الجودة وقياس الأداء حمدة العنزي بعنوان (توطين الجودة المدرسية) وأوصى الاجتماع بإحالة المبادرة إلى إدارة التخطيط والمعلومات لدراستها بشكل متكامل قبل البت في اعتمادها

حضر الاجتماع المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني, والمساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء بنت سليمان الشامان عبر الدائرة المغلقة وأعضاء المجلس من مديري الإدارات.