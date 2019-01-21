احدث الأخبار

واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية “إعادة الإرسال”
أبرز المواد
 مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا
أبرز المواد
 أمر ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه
أبرز المواد
 مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد جلسته السادسة لهذا العام
منطقة تبوك
 المساعد لتعليم تبوك يتفقد مدارس الوجه ويلتقي بالمشرفين وقادة المدارس
منطقة تبوك
 وزير التعليم يلتقي نائب رئيس الوزراء السنغافوري
أبرز المواد
 أرامكو السعودية وهيئة كهرباء ومياه دبي تبحثان أوجه التعاون في مجال إمدادات الكهرباء وإدارتها
أبرز المواد
 48 قتيلاً و ٣٦٢ جريحاً جراء ٦٨٨ خرقاً لميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة منذ سريان الهدنة
أبرز المواد
 النصر والاتحاد يتأهلان إلى دور الـ الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 مجلس الوزراء اليمني يعرب عن اسفه وحزنه لمقتل 5 خبراء أجانب وإصابة سادس بألغام حوثية في مأرب
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يطمئن في اتصال هاتفي على صحة رئيس وزراء البحرين
أبرز المواد
 الإيسيسكو تدين نهب الحوثيين لمخطوطات وكتب من مكتبة مدينة زبيد التاريخية باليمن
أبرز المواد
واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية “إعادة الإرسال”

واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية “إعادة الإرسال”

أبرز المواد
مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا

مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا

أبرز المواد
أمر ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

أمر ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

أبرز المواد
مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد جلسته السادسة لهذا العام

مجلس إدارة تعليم تبوك يعقد جلسته السادسة لهذا العام

منطقة تبوك

واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية “إعادة الإرسال”

واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية “إعادة الإرسال”
http://almnatiq.net/?p=682830
المناطق - الرياض

قال مسؤولون تنفيذيون في خدمة واتساب للتراسل، والمملوكة لشركة فيسبوك، إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة فقط، في مسعى لمكافحة “المعلومات المضللة والإشاعات”.

وأضافت نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات في واتساب فيكتويا غراند، خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية “سنفرض حدا من خمس رسائل على مستوى العالم اعتبارا من اليوم”.

وأكد رئيس الاتصالات في واتساب كارل ووغ لرويترز أن الخدمة ستنشر تحديثا للتطبيق يتضمن تفعيل حد إعادة الإرسال الجديد، وذلك ابتداء من الاثنين.

وسيستقبل مستخدمو نظام التشغيل أندرويد التحديث أولا، يليهم مستخدمو نظام التشغيل (آي.أو.إس) الخاص بأجهزة أبل.

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب إعادة توجيه رسالة إلى 20 فردا أو مجموعة.

ومنذ أشهر أصبح تطبيق واتساب يضيف كلمة (Forwarded) على الرسائل المعاد تمريرها من أجل تنبيه مستقبل الرسالة إلى أصل المحتوى الذي وصله.

وتخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد توجيهها إلى خمسة على مستوى العالم هو توسيع لإجراء اتخذ في الهند في يوليو، بعدما تسبب نشر شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقوع جرائم قتل، ومحاولات تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.

وتحاول خدمة واتساب، التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار شخص، إيجاد طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، عقب المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار الكاذبة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو بدون سياق، والخدع الصوتية بدون أي طريقة لمراقبة أصل هذه المواد أو الوصول لمصدرها.

ويسمح التشفير الكامل للتطبيق للمجموعات التي تضم مئات المستخدمين بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة نفسها.

روابط ذات صلة

مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا

مقتل 14 شخصًا في انهيار منجم برواندا
أمر ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

أمر ملكي : إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه
وزير التعليم يلتقي نائب رئيس الوزراء السنغافوري

وزير التعليم يلتقي نائب رئيس الوزراء السنغافوري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*