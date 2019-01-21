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مصرع وإصابة 27 حوثيًا في جبهة دمت

مصرع وإصابة 27 حوثيًا في جبهة دمت
http://almnatiq.net/?p=682836
المناطق - واس

قُتل وأصيب 27 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في جبهة دمت شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن.
وذكر موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات وقعت باتجاه مواقع في مناطق القدم و الرحبة و قرية بيت اليزيدي جنوبي مديرية دمت حيث أسفرت عن مصرع 12 من عناصر المليشيا، وإصابة 15 أخرين.
وفي ذات السياق, قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع المليشيا في مناطق خارم، وحصن الحقب، ورباط الحرازي، وجد القرين، جنوبي مدينة دمت, مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة الى تدمير عدد من الآليات التابعة لها بينها عربة ” BMB ” .

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