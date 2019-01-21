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مقتل 20 شخصاً جراء حريق شب بحافلة ركاب اصطدمت بصهريج للنفط جنوب غرب باكستان

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مقتل 20 شخصاً جراء حريق شب بحافلة ركاب اصطدمت بصهريج للنفط جنوب غرب باكستان

مقتل 20 شخصاً جراء حريق شب بحافلة ركاب اصطدمت بصهريج للنفط جنوب غرب باكستان
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=682841
المناطق - واس

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم بينهم نساء وأطفال وتعرض نحو 16 آخرين لإصابات وحروق إثر حريق شب في حافلة ركاب اصطدمت مساء اليوم بصهريج للنفط في منطقة “لسبيله” بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحادث وقع على الطريق السريع في المنطقة وأن الحافلة كانت في طريقها من مدينة كراتشي نحو مدنية بنجكور بإقليم بلوشستان وعلى متنها أكثر من 35 شخصاً.
وأضافت أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتم إخماد الحريق ونقل الضحايا إلى المستشفى.
من جانبه أوضح شبير مينغل نائب مدير إدارة منطقة لسبيله أن معظم الركاب لقوا حتفهم لعدم قدرتهم على الخروج من الحافلة، مشيراً إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات المنطقة، وتمت الاستعانة بوحدات من قوات الطوارئ والإغاثة من المناطق المجاورة للمساعدة في نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

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