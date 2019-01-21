الإمارات تخطف بطاقة العرب الأولى بدور الـ8 من كأس آسيا

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حجز المنتخب الإماراتي أول بطاقة للعرب في دور ربع النهائي بكأس لآسيا، بانتصاره “الصعب” على قرغيزستان بنتيجة 3-2، بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، مساء الاثنين، في أبوظبي.

وافتتح المنتخب الإماراتي صاحب الأرض التسجيل عن طريق رأسية لاعب الوسط خميس إسماعيل في الدقيقة 14، لكن المنتخب القرغيزستاني عاد للمباراة بقوة، وعادل النتيجة في الدقيقة 26 بواسطة ميرلان مرضاييف.

وعانى المنتخب الإماراتي كثيرا أمام قوة قرغيزستان في الشوط الثاني، حتى جاءت اللحظة الحاسمة عن طريق هداف الفريق علي مبخوت، الذي استغل تمريرة متقنة من عامر عبد الرحمن ليضع الكرة في الشباك بالدقيقة 64.

إلا أن البديل القرغيزستاني تورسونالي روستاموف سجل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليحتكم المنتخبان إلى وقت إضافي.

وفي الشوط الثالث، حسم البديل أحمد خليل اللقاء بعد دخوله بدقائق، عندما نجح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 102.

وقدم منتخب قيرغستان مباراة قوية جدا استحق عليها الإشادة، وأثبت جدارته بالوصول لهذا الدور من البطولة.

وبهذا الانتصار، أصبح المنتخب الإماراتي المنتخب العربي الوحيد حتى الآن الذي استطاع الوصول لدور ربع النهائي، بعد فشل كل من الأردن وسلطنة عُمان والسعودية.

وسيلاقي “الأبيض” الإماراتي منتخب أستراليا العنيد مساء الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في العين، في آخر مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.