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اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تدعو الصقارين المشاركين لإجراء فحوصات طبية على صقورهم بدءً من غد

اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تدعو الصقارين المشاركين لإجراء فحوصات طبية على صقورهم بدءً من غد

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اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تدعو الصقارين المشاركين لإجراء فحوصات طبية على صقورهم بدءً من غد

اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور تدعو الصقارين المشاركين لإجراء فحوصات طبية على صقورهم بدءً من غد
http://almnatiq.net/?p=682859
المناطق - واس

دعت اللجنة المنظمة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور ، الصقارين ( من داخل المملكة ) المسجلين في سباقات المهرجان للتوجه إلى 12 مركزًا في مختلف مناطق المملكة خصصتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستقبال الصقور المشاركة وأخذ العينات الطبية اللازمة خلال الفترة من يوم غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل ، وسيكون استقبال الصقور من الساعة 8 صباحاً حتى الـ 1:30 مساءً.
وأشارت اللجنة إلى تخصيص 3 مراكز في الرياض هي ( الوحدة البيطرية بالغنامية ، والعيادة البيطرية الحكومية بالجنادرية، والعيادة البيطرية بفرع الوزارة بحي المربع )، و 3 مراكز بالمنطقة الشرقية في العيادات البيطرية بالدمام والأحساء وحفر الباطن ، والعيادة البيطرية بجدة ، والعيادة البيطرية بينبع ، والوحدة البيطرية بمدينة بريدة ، والعيادة البيطرية بحائل ، والعيادة البيطرية بعرعر ، والعيادة البيطرية بتبوك.
وأوضحت اللجنة أن مواقع العيادات ومعلومات الفحوصات متوفرة على الرابط التالي : http://saudifalconsclub.org.sa/falcons-clinics/.
وأكدت اللجنة على أن إجراء الفحوصات في العيادات المذكورة يعد شرطاً أساسياً لقبول مشاركة الصقر في سباقات المهرجان.

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