بلدية محافظة تيماء تشرع في تحسين وتطوير مداخل القرى التابعة لها

المناطق -تيماء - محمد العنزي

شرعت بلدية محافظة تيماء في تنفيذ وتطوير مدخل قرية الجهراء التابعة لمحافظة تيماء بطول ( 4.500 ) كيلو متر وذلك بإنشاء جزيرة وسطية أرصفة وتشجير .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام فواز العنزي أن الأعمال المنفذة تأتي بهدف التجميل والعناية بالمشهد البصري للقرى التابعة لها, حيث تم البدء بأعمال الأرصفة بمدخل قرية الجهراء واستكمال أعمال الزراعة بأشكال جمالية وبلغت مساحتها حوالي ( 4.500 كليو متر ) مبيناً أنه جرى تنفيذ مساحة (كليو متر) بقرية الجديد من أعمال الأرصفة والاعمال الجمالية وكذلك بقرية المثلث.

مضيفاَ ان البلدية تعمل بالجهود الذاتية وذلك بمتابعة من قبل رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي، ومستمرة في تطوير وتحسين مداخل وشوارع بقية والقرى الواقعة في نطاق عملها حسب الأولوية.