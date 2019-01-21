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الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس‎

الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب نابلس‎
http://almnatiq.net/?p=682865
المناطق - وكالات

أفادت مراسلتنا من الضفة الغربية، أن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت النار صوب شاب فلسطيني، وأردته قتيلا قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

من جهته، كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على “تويتر”، أن “الجيش قتل فلسطينيا قبل تنفيذه عملية طعن بالقرب من دوار السامرة، من دون وقوع إصابات في صفوف القوات”.

وأضاف، أن ” قوات إضافية من الجيش وصلت إلى المكان وتجري أعمال فحص وتمشيط”.

وزعم موقع “واللاه” العبري، أن التحقيق الأولي في الحادث، يظهر أن الشاب وصل إلى الحاجز حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء الاثنين، وركض نحو جندي كان في موقع يحرس الميدان، وحاول طعنه.

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