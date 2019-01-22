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الهلال يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

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الهلال يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال يتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين
http://almnatiq.net/?p=682875
المناطق - الرياض

تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم اليوم عقب فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن دور 16 من المسابقة .

وسجل الفيصلي الهدف الأول بالدقيقة الثانية عن طريق روجيريو ، وتعادل جوميز للهلال في الدقيقة 19، ثم سجل روجيريو هدف الفيصلي الثاني في الدقيقة 37وفي الدقيقة 79 تعادل ناصر الدوسري للهلال، وأضاف ريفاس الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 82.

وتتواصل منافسات الدور الـ16، غداً بإقامة مباراتين، حيث يواجه الباطن على ملعبه ضيفه الرائد، فيما يحل الجيل ضيفًا على أبها .

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