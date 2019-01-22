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تحطم طائرة عسكرية في المغرب

تحطم طائرة عسكرية في المغرب
http://almnatiq.net/?p=682878
المناطق - وكالات

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة المغربية، الاثنين، بسبب عطل تقني بينما كانت تقوم بمهمة تدريبية، دون أن يخلف الحادث أي ضحايا وفق بيان للجيش.

وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء المغربية، إن “طائرة مقاتلة من طراز ميراج إف 1 تابعة للقوات الملكية الجوية، كانت تقوم بمهمة تدريب، تحطمت حوالي منتصف نهار الاثنين، بمنطقة تاونات (شمال)، وذلك على إثر عطب تقني”.

وأوضح البيان أن القائد الذي تمكن من القفز من الطائرة لم يصب بأي أذى، مشيرا إلى أن الحادث وقع في منطقة غير مأهولة ولم يتسبب في أي أضرار جانبية.

وطائرة “ميراج إف 1” مقاتلة من إنتاج المصنع الفرنسي “داسو”.

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