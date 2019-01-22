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ضربة لبرشلونة قبل مواجهات صعبة

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http://almnatiq.net/?p=682885
المناطق - وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الاثنين، أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب إصابة في الكاحل لحقت به في مباراة الفوز 3-1 على ليغانيس الأحد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويوجه هذا الأمر ضربة للاعب البالغ من العمر 21 عاما الذي افتتح التسجيل لبرشلونة المتصدر أمس الأحد وقدم أداء مميزا خلال الأسابيع القليلة الماضية وهز الشباك ست مرات في آخر عشر مباريات شارك فيها.

وتعني هذه الإصابة أن ديمبلي لن يتمكن على الأرجح من الظهور مع فريقه في مباراتي دور الثمانية لكأس الملك أمام أشبيلية كما سيغيب عن مباراة الأحد المقبل في قمة كتالونيا على ملعب جيرونا في الدوري الإسباني.

ومن المحتمل أن يغيب أيضا عن مواجهة فالنسيا في بداية فبراير، لكن يفترض أن يكون ديمبلي تعافى قبل مواجهة برشلونة أمام أولمبيك ليون الفرنسي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في فبراير أيضا.

ومن المتوقع أن يشغل فيليب كوتينيو، الذي انضم قبل عام من ليفربول في صفقة كبيرة بلغت 160 مليون يورو (181.78 مليون دولار)،الفراغ الذي سيتركه ديمبلي في وقت يجاهد فيه اللاعب البرازيلي للحصول على فرصة أكبر لخوض مباريات.

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