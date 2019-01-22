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150 ألف شركة جديدة متوقع تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة

150 ألف شركة جديدة متوقع تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=682895
المناطق - الرياض

قدرت شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات عدد الشركات الجديدة المتوقع تسجيلها في المرحلة الثانية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنحو 150 ألف شركة وهي المرحلة التي بدأت مطلع شهر يناير الجاري وتشمل إلزامية تسجيل المنشآت التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية حاجز الـ 375 ألف ريال.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، تجاوز عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة خلال العام الأول من التطبيق أكثر من 140 ألف مسجل من الشركات والمجموعات الضريبية. مشيدة بالكفاءة العالية التي أدارت بها الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق المرحلة الأولى رغم التحديات في تلك المرحلة.

وقال نيكولاس سوفيرال رئيس خدمات ضريبة القيمة المضافة لدى كي بي إم جي في السعودية أنّ الهيئة العامة للزكاة والدخل قدمت نموذجاً يحتذى به في المنطقة بعد اعتماد التطبيق السلس والمبتكر للضريبة منذ بدء العمل بها مطلع العام الماضي. مؤكدا أن الهيئة أصدرت نحو 24 دليلا مفصلا لضريبة القيمة المضافة على موضوعات مختلفة مثل : الخدمات المالية والرعاية الصحية والاتصالات والعقارات لتوضيح القانون وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة.

واعتبر أن دافعي الضرائب غير المقيمين في السعودية لا يزالون يواجهون تحديات صعبة في التسجيل لضريبة القيمة المضافة وذلك بسبب الحاجة إلى تعيين ممثل ضرائب للتصرف نيابة عنهم ومتابعة ما يترتب عليه من مسؤوليات على الالتزامات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. معربا عن أمله في أن يتم إحراز تقدم في هذا المجال قريبا.

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