هيئة السوق المالية تعلن وظائف للرجال والنساء

هيئة السوق المالية تعلن وظائف للرجال والنساء

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هيئة السوق المالية تعلن وظائف للرجال والنساء

هيئة السوق المالية تعلن وظائف للرجال والنساء
http://almnatiq.net/?p=682897

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف (أخصائي ثاني) في إدارة التفتيش (للرجال والنساء) من حملة البكالوريوس والماجستير.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في أحد التخصصات (إدارة أعمال، مالية، محاسبة) أو ما يعادلهم.
– أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.
– خبرة (5) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير بحد أدنى في مجال التفتيش أو الالتزام أو ما يعادلها.
– اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.
– اجتياز المقابلات الشخصية.
– التفرغ التام للوظيفة.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط في موعد أقصاه (شهر) من تاريخ هذا الإعلان.

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