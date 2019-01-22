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تطبيق Mix Music Photo Video.. تصميم الفيديو باتت أكثر سهولة

تطبيق Mix Music Photo Video.. تصميم الفيديو باتت أكثر سهولة

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تطبيق Mix Music Photo Video.. تصميم الفيديو باتت أكثر سهولة

تطبيق Mix Music Photo Video.. تصميم الفيديو باتت أكثر سهولة
http://almnatiq.net/?p=682906
المناطق - الرياض

دائما ما يرغب المستخدمون في إضافة لمسات جمالية على صورهم التي التقطوها وجمعها في مقاطع فيديو تفاعلية لإعطائها طابعا خاصا بمؤثرات جميلة، وقد لا يتوافر كثير من التطبيقات لفعل ذلك، إلا أن تطبيق Mix Music Photo Video جاء ليوفر للمستخدمين عرض صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بطريقة جذابة، إلى جانب إضافة لمسات رائعة إليها.
ويوفر تطبيق Mix Music Photo Video المتميز للمستخدمين عديدا من خيارات المونتاج وتعديل الصور والفيديو عبر واجهة استخدام سهلة وبسيطة وخالية من تعقيدات برامج المونتاج الشهيرة، حيث يوفر التطبيق إمكانية تجميع الصور ومقاطع الفيديو في مقطع فيديو واحد يحوي كل شيء، كما يمكن للتطبيق إضافة أصوات أو موسيقى أو تسجيل صوتي للفيديو وتحديد وقت البداية والنهاية لهذه المقاطع الصوتية، كما يوفر التطبيق إمكانية تعديل الصور قبل إدراجها للفيديو بحيث لن تكون الحاجة إلى استخدام تطبيق مستقل لتحرير الصور.
كما يوفر التطبيق خصائص متقدمة للتعديل على الفيديو مثل إضافة تأثيرات ونصوص على الفيديو، وتوفر إمكانية التلاعب بالصوت على مدار الفيديو، وبعد الانتهاء من تحرير الفيديو الخاص بهم، بحيث يمكنهم حفظ الفيديو على أجهزتهم أو مشاركته على الشبكات الاجتماعية بسهولة، كما يمكن للمستخدمين إضافة وإزالة العلامة المائية بحسب رغبة المستخدم.

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