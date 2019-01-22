نائب أمير مكة يطلق النسخة الثانية لـ “ملتقى صفقة” لخدمات الحج والعمرة

المناطق - مكة المكرمة

أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز مساء أمس النسخة الثانية لملتقى صفقة لخدمات الحج والعمرة.

واطلع على البرامج والإجراءات الداعمة لرواد الاعمال والمشاريع الإبداعية من خلال جلستي حوار شارك فيها وزير الحج والعمرة وأمين العاصمة المقدسة ومسؤولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة النقل وعدد من المختصين.

من جانبه، أكد وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن بتوطين صناعة هدايا ضيوف الرحمن، حيث إن مشروع صنع في مكة يحظى بدعم واهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف ” نعمل على منع استيراد السجاجيد والاحرامات والسبح والعمل على أن تكون صناعتها سعودية مئة بالمئة ونهدف الى أن تكون هذه الصناعات بأيدي حرفيين سعوديين ورواد أعمال على أن تواكب حجم الطلب المرتفع عليها من الحجاج والمعتمرين”.

وكشف بنتن عن الانتهاء من الإجراءات التقنية والتوقيع مع شركات متخصصة لتطوير جودة الخدمات ونحتاج شركات تنشأ من رواد ورائدات الاعمال في ظل حاجة السوق الى المزيد من المشاريع النوعية التي يقف على تنفيذها أبناء الوطن.