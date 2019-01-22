دراسة: لا تحمم طفلك فور الولادة

المناطق - الرياض

وجدت دراسة طبية حديثة أن تأخير غسل بدن الأطفال حديثي الولادة يزيد من فرص تبكير إرضاعهم رضاعة طبيعية.

وقال موقع قناة “الحرة”: إنه بحسب الدراسة التي أجراها مستشفى هيلكريست في ولاية أوهايو، ونُشرت في مجلة “التوليد وأمراض النساء وتمريض حديثي الولادة”؛ فإن تأخير حصول الأطفال الأصحاء المولودين لتوّهم (12 ساعة على الأقل بعد الولادة)، يجعل فرصة أن يتم إرضاعهم رضاعة طبيعة قبل مغادرة الأم المستشفى أكبر.

وشملت الدراسة 996 امرأة ومواليدهن الأصحاء؛ 448 منهم خضعوا لسياسة سابقة للمستشفى تتعلق بتحميم الأطفال بعد حوالى ساعتين من ولادتهم؛ بينما تم تأخير الاستحمام بالنسبة لـ548 آخرين؛ وذلك لمدة 12 ساعة على الأقل.

وبالمقارنة بين المجموعتين، وجد الباحثون أن معدلات الرضاعة الطبيعية ارتفعت من 59.8% إلى 68.2% بعد تغيير السياسة.

وتؤكد “مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها” التابعة لوزارة الصحة الأمريكية أهمية الرضاعة الطبيعة، وتقول إن “فوائدها الصحية لا مثيل لها للرضع والأمهات”.