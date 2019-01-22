حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم

حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم

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حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم

حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم
http://almnatiq.net/?p=682920
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران والرياض والقصيم وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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