برعاية أمير مكة وتنظيم “أدبي جدة”.. “قراءة النص” يشرّح “أدب الشباب”.. ويكرم “أبومدين”

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام عبدالله بن حسن الكناني اليوم الثلاثاء، الدورة الـ(15) من ملتقى قراءة النص، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا. وتأتي دورة هذا العام تحت عنوان “النتاج الأدبي لجيل الشباب في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000م”، ويشهد حفل افتتاح الملتقى، الذي تحتضنه قاعة الشربتلي بالنادي، ندوة يقدم المشاركون فيها شهادات حول شخصية الأديب الرائد عبدالفتاح أبومدين، بمناسبة تكريمه في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية)، واختياره الشخصية الأدبية للعام 1439هـ.

وأوضح أمين اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي، أن جلسات الملتقى ستنعقد لمدة (3) أيام بفندق الدار البيضاء، وسيشارك فيها (39) باحثًا وباحثة من كبار النقاد والأدباء في المملكة، وهم: حسن الهويمل، سعد البازعي ، سعيد السريحي، حجاب الحازمي، عبدالله الفيفي، محمد الصفراني، حسن النعمي، سامي جريدي، صالح العمري، فايزة الحربي، منى المالكي، صويلح السريحي، محمد الشنطي، سمية العدواني، محمد الراشدي، أمل التميمي، فواز اللعبون، محمد الربيِّع، مستورة العرابي، دلال المالكي، قليل الثبيتي، صالح عوض، إبراهيم السماعيل، الريم الفواز، سحمي الهاجري، نجلاء مطري، راشد القثامي، سامي العجلان، ميساء الخواجا، سلطان القحطاني، عبدالله السفياني، لمياء باعشن، سعود الصاعدي، العنود المطيري، أحمد الهلالي، محمد العباس، عبدالرحمن المحسني، عادل خميس الزهراني، كوثر القاضي، ومحمد الخضير.

وأشار رجاالله إلى أن النادي وجه الدعوات لكبار الأدباء والمثقفين ورجال الأعمال والمهتمين بالحركة الأدبية، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 150 أديبًا ومثقفًا ومفكرًا فعاليات الملتقى في أيامه الثلاث.

من جهته قدم رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ولنائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، على هذه الرعاية مؤكدًا أن الأمير خالد الفيصل هو رجل الأدب والفكر والثقافة، ودعمه لها ليس بمستغرب عليه، لأنه الشاعر والمفكر، والداعم الدائم للنادي الأدبي ومناشطه، كما أشاد السلمي بجهود سمو محافظ جدة صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد وشكره على دعمه في إقامة الملتقى وتوجيهه الدائم بالاهتمام بكل الأعمال التي تخدم شباب الوطن وتحصينهم فكريًا وتبنيهم ثقافيا.

ونوّه السلمي كذلك بدعم رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، مزجيًا له الشكر على دعمه للعمل الثقافي واسهامه في انجاح هذا الملتقى.