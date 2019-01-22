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الهلال يتوعد بمقاضاة إمام المسجد المسيئ!
http://almnatiq.net/?p=682928
المناطق_الرياض

أعلنت إدارة نادي الهلال عبر مدير مركزها الإعلامي هشام الكثيري عن بدئها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المغردين الذي يعمل إمام مسجد بسبب تغريدة أساء فيها للنادي.

وغرد الكثيري قائلًا: “باشرت الإدارة القانونية المختصة بالنادي الإجراءات القانونية والنظامية لمقاضاة المسيء للهلال وجماهيره ومنسوبيه.. يأتي ذلك امتدادًا لمساعي الإدارة في حفظ حقوق النادي.. ولن تصمت الإدارة أو تتهاون تجاه كل مسيء.. سواءً حذفت التغريدة أم بقيت”.

وكان المغرد عبدالله القويعي قد ذكر أن الهلال معظم متابعيه ومشجعيه من النساء إضافة لعبارات قوية للغاية ضد النادي قبل أن يحذف المغرد تغريدته ويعتذر لكافة جماهير الهلال بعدما علم أن إدارة الهلال بدأت إجراءات التقاضي.

ولجأ المغرد بالإضافة لحذف التغريدة إلى تعديل الاسم وتغيير الصورة لكن إدارة الهلال قد قررت إجراءات التقاضي حتى وإن اعتذر المغرد.

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