وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بإدانة نهب الحوثيين لمكتبة “زبيد” التاريخية

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أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب الكتب التاريخية والعلمية والمخطوطات الأثرية، وبينها نفائس نادرة، من مكتبة زبيد الواقعة بالقلعة التاريخية للمدينة، والتي توثق تاريخ وحضارة المدينة التاريخية التي كانت عاصمة اليمن لثلاثة قرون، وتمثل أحد اهم المواقع التاريخية والأثرية في اليمن.

وقال الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر، إن اعتداء مليشيا الحوثي على مكتبة زبيد التاريخية ونهب محتوياتها يأتي في سياق التدمير الممنهج للمواقع الأثرية والتاريخية والموروث الثقافي والحضاري لليمن، ويكشف عن نوازع انتقامية تقف خلفها المليشيا وتطال هوية وتراث وإرث وحضارة الشعب اليمني الضاربة في جذور التاريخ.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، إلى إدانة هذا الفعل الإجرامي، والضغط على المليشيا الحوثية لإعادة المنهوبات من مكتبة زبيد ووقف كل أشكال الاعتداء على الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية التي يعود عمرها لآلاف السنين.