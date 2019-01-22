احدث الأخبار

قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة
أبرز المواد
 وداعا للجراحة .. علاجات تقضي على أورام الثدي في بضع دقائق
أبرز المواد
 بعد العديد من الانتقادات.. آخر التطورات بشأن توصيتي “الأمر بالمعروف”
أبرز المواد
 احذر.. 9 تطبيقات مدمرة “تلتهم” بطارية هاتفك
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بإدانة نهب الحوثيين لمكتبة “زبيد” التاريخية
أبرز المواد
 أول تعليق من الرئيس السابق للطيران المدني بعد إعفائه من منصبه
أبرز المواد
 الهلال يتوعد بمقاضاة إمام المسجد المسيئ!
أبرز المواد
 برعاية أمير مكة وتنظيم “أدبي جدة”.. “قراءة النص” يشرّح “أدب الشباب”.. ويكرم “أبومدين”
أبرز المواد
 الجثث تفحمت بالكامل.. حادث سير مأساوي يودي بحياة 24 باكستانيا
أبرز المواد
 حالة الطقس: غبار وأتربة على نجران والرياض والقصيم
أبرز المواد
 هيئة السوق المالية تعلن وظائف للرجال والنساء
أبرز المواد
 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران
أبرز المواد
قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة

قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة

أبرز المواد
وداعا للجراحة .. علاجات تقضي على أورام الثدي في بضع دقائق

وداعا للجراحة .. علاجات تقضي على أورام الثدي في بضع دقائق

أبرز المواد
بعد العديد من الانتقادات.. آخر التطورات بشأن توصيتي “الأمر بالمعروف”

بعد العديد من الانتقادات.. آخر التطورات بشأن توصيتي “الأمر بالمعروف”

أبرز المواد
احذر.. 9 تطبيقات مدمرة “تلتهم” بطارية هاتفك

احذر.. 9 تطبيقات مدمرة “تلتهم” بطارية هاتفك

أبرز المواد

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بإدانة نهب الحوثيين لمكتبة “زبيد” التاريخية

وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بإدانة نهب الحوثيين لمكتبة “زبيد” التاريخية
http://almnatiq.net/?p=682933
المناطق_متابعات

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بنهب الكتب التاريخية والعلمية والمخطوطات الأثرية، وبينها نفائس نادرة، من مكتبة زبيد الواقعة بالقلعة التاريخية للمدينة، والتي توثق تاريخ وحضارة المدينة التاريخية التي كانت عاصمة اليمن لثلاثة قرون، وتمثل أحد اهم المواقع التاريخية والأثرية في اليمن.

وقال الإرياني، في تغريدة له عبر تويتر، إن اعتداء مليشيا الحوثي على مكتبة زبيد التاريخية ونهب محتوياتها يأتي في سياق التدمير الممنهج للمواقع الأثرية والتاريخية والموروث الثقافي والحضاري لليمن، ويكشف عن نوازع انتقامية تقف خلفها المليشيا وتطال هوية وتراث وإرث وحضارة الشعب اليمني الضاربة في جذور التاريخ.

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، إلى إدانة هذا الفعل الإجرامي، والضغط على المليشيا الحوثية لإعادة المنهوبات من مكتبة زبيد ووقف كل أشكال الاعتداء على الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية التي يعود عمرها لآلاف السنين.

روابط ذات صلة

قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة

قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة
وداعا للجراحة .. علاجات تقضي على أورام الثدي في بضع دقائق

وداعا للجراحة .. علاجات تقضي على أورام الثدي في بضع دقائق
بعد العديد من الانتقادات.. آخر التطورات بشأن توصيتي “الأمر بالمعروف”

بعد العديد من الانتقادات.. آخر التطورات بشأن توصيتي “الأمر بالمعروف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*