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احذر.. 9 تطبيقات مدمرة “تلتهم” بطارية هاتفك

احذر.. 9 تطبيقات مدمرة “تلتهم” بطارية هاتفك
http://almnatiq.net/?p=682936
المناطق_الرياض

حذر خبراء في التكنولوجيا مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد”، من 9 تطبيقات “ضارة” يؤدي استخدامها إلى تفريغ بطارية الهاتف من طاقتها.

والتطبيقات التي تم التحذير منها، حُمّلت ملايين المرات على أجهزة “أندرويد”، وتسببت في ظهور إعلانات غير مرغوب فيها، فضلا عن دورها في الإضرار بالبطاريات.

ومع انتشار الشكاوى من التطبيقات التسعة، تم حذفها من متجر “غوغل بلاي”، إلا أنها تظل موجودة على الهواتف التي ثبتت عليها سابقا.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن الباحث في مجال أمن المعلومات لوكاس ستيفانكو، قوله إن التطبيقات التسعة “تخفي شفرات غير مرغوب فيها”.

وأشار ستيفانكو أن التطبيقات محل التحذير جميعها تحول الهاتف إلى جهاز تحكم عن بُعد “ريموت كونترول” للتلفزيون أو مكيف الهواء، مما يغري المستخدمين بتحميلها.

لكن سرعان ما تظهر آثارها الضارة بظهور الإعلانات بشكل متكرر، والنفاد السريع لطاقة البطارية.

وتحمل التطبيقات التسعة أسماء متقاربة، وهي:

– Remote control for TV and home electronics

– Remote for television for free

– Air conditioner remote control

– TV remote controlling

– Remote for air conditioner

– Remote control for the car (prank)

– Universal TV remote controller

– TV remote controller

– Remote control

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