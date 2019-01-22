بعد العديد من الانتقادات.. آخر التطورات بشأن توصيتي “الأمر بالمعروف”

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كشفت مصادر مطلعة أن مجلس الشورى أجل طرح توصيتي “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” المستقلتين بداعي “حاجتهما لمزيد من الدراسة”، بعد أن كانتا مدرجتين في جلسة اليوم الثلاثاء، بطلب من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تقدمت بهما كتوصيتين مستقلتين.

وقالت المصادر أن المجلس أبلغ الأعضاء بتأجيل التوصيتين (دعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، ومطالبة الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني)، بحسب “عكاظ”.

وأشعلت التوصيتان اللتان كان من المقرر مناقشتهما تحت قبة الشورى اليوم فتيل “الانتقادات” التي صُوبت تجاه “الشورى”، حتى أن أعضاء في المجلس رأوا في التوصيتين “مطالبات بالعودة إلى الوراء”.