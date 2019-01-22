سيدة تلقي طفلتها من نافذة الحمام بعد ولادتها بدقائق في جدة.. والكشف عن هوية شريكها!

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أقدمت سيدة آسيوية على إلقاء طفلتها – حديثة الولادة- من نافذة دورة مياه إلى أرض فضاء تجاور البناية التي تسكنها.

وكانت الأجهزة الأمنية في جدة تلقت بلاغا من مقيم من نفس الجنسية عن وجود طفلة حديثة الولادة على الأرض الفضاء مع وجود آثار دماء على جسدها. وفقا لـ ” عكاظ” .

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مسرح الحادثة ووضعت طوقا أمنيا حول الموقع وتبين وفاة الطفلة وعثر المحققون على آثار دماء على جدار البناية ما عزز فرضية إلقاء الطفلة من نافذة الحمام .

وانحصرت التحقيقات في سيدة آسيوية تدور حولها الشبهات فحاولت التنصل عن علاقتها بالواقعة ثم انهارت معترفة بجريمتها وعلاقتها مع مقيم آسيوي يعمل سائقا لدى إحدى الأسر وحملها سفاحا منه.

وقالت إنها اضطرت إلى توليد نفسها في دورة المياه وألقت الطفلة من النافذة بعد الولادة. وزعمت أن الطفلة ولدت متوفاة. كما أنكرت معرفتها بعنوان شريكها في الجريمة.