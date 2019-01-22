بالفيديو.. وزير الصحة يكشف عن الملفات التي تم مناقشتها في جلسة مغلقة داخل مجلس الشورى!

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علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على حضوره جلسة مغلقة في مجلس الشورى.

وقال “الربيعة”: مجلس الشورى دائماً يقدم ملاحظات مفيدة في تقييمه ومراجعته للتقرير الدوري السنوي لملف الصحة.

وتابع: أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الصحي، منها خصخصة القطاع، والتحديات التي تواجهه.

وأضاف: أن هذه اللقاءات مثمرة وفرصة للاطّلاع على التحديات، مشيراً إلى أنه ذكر لأعضاء اللجنة الصحية أنه يسعد دائماً بالتواصل معهم؛ من أجل العمل على تطوير الخدمة الصحية في المملكة.