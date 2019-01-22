علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على حضوره جلسة مغلقة في مجلس الشورى.
وقال “الربيعة”: مجلس الشورى دائماً يقدم ملاحظات مفيدة في تقييمه ومراجعته للتقرير الدوري السنوي لملف الصحة.
وتابع: أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم القطاع الصحي، منها خصخصة القطاع، والتحديات التي تواجهه.
وأضاف: أن هذه اللقاءات مثمرة وفرصة للاطّلاع على التحديات، مشيراً إلى أنه ذكر لأعضاء اللجنة الصحية أنه يسعد دائماً بالتواصل معهم؛ من أجل العمل على تطوير الخدمة الصحية في المملكة.
بالفيديو.. وزير الصحة يكشف عن الملفات التي تم مناقشتها في جلسة مغلقة داخل مجلس الشورى!
علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على حضوره جلسة مغلقة في مجلس الشورى.
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