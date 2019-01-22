تواصل جولاتها الرقابية ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة”

المناطق - تيماء - محمد العنزي

نفذت بلدية محافظة تيماء خلال الاسبوع الماضي جولات تفتيشية ورقابية شملت ( 170) محلاً تجارياً، ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة” و التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والمحال التجارية.

وأسفرت الزيارات عن فرض غرامات بحق ( 45)محلات تجارية مخالفة وغير ملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، ومصادرة ( 200 ) كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز العنزي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب و يتلاءم مع الاستهلاك الآدمي.

و دعا العنزي جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ملاحظات أو شكاوى وذلك من خلال تقديمها عبر قنوات البلدية التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد ” 940 ” .