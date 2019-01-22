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بالفيديو.. “متحدث الإسكان” يوضح كيفية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين!

بالفيديو.. “متحدث الإسكان” يوضح كيفية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين!
http://almnatiq.net/?p=682959
المناطق_الرياض

كشف سيف السويلم، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، عن تسليم عدد من الوحدات السكنية والأراضي للمواطنين.
وقال خلال لقاءه في برنامج “المجد”: “ هناك نوعين من الوحدات السكنية.. النوع الأول هو : الوحدات السكنية الجاهزة التي قامت ببنائها وزارة الإسكان . والنوع الثاني : الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تنتهج أسلوب البيع بالخارطة بالشراكة مع المطورين العقاريين والتي تنتشر في جميع مناطق المملكة.
وأضاف : الوحدات السكنية الجاهزة تم البدء في تسليم الآلاف منها مسبقا وعلى سبيل المثال تم تسليم وحدات سكنية في الخبر وجازان والقنفذة وعدد من المناطق، وفقا لرغبات المستفيدين. مشيرا إلى أنه تم تسليم فيلل بمساحة 500 متر مربع . وتابع: كما تم تسلم الآلاف من الأراضي المجانية لعدد من المواطنين.
وأردف : “هناك جولات رقابية ومتابعة مستمرة لعدد من المشاريع لجودة البناء، ومراقبة بناء الوحدات ولا نقبل بتسليم المشاريع للمواطنين وهي متدنية في جودتها حيث نحرص أن تكون ذات جودة عالية وبسعر مناسب “.

 

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