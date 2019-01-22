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القبض على وافدين صومالي ويمني في جرائم سرقة من المنازل بالرياض

القبض على وافدين صومالي ويمني في جرائم سرقة من المنازل بالرياض
http://almnatiq.net/?p=682967
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الاموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، اسفرت -بفضل من الله – عن القبض على وافدَين صومالي ويمني، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك لتوفر الأدلة على تورطهما بجرائم السرقة من المنازل والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بارتكاب (١٥) خمسة عشر حادثة. وقد جرى إيقافهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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