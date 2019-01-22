تقرير سويدي: الاتفاقية العسكرية مع تركيا جعلت قطر تحت “الاحتلال المقنع”

المناطق-الرياض

قالت قناة قطرية معارضة، إن الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا تكشف “انبطاح الأمير القطري أمام نظيره أردوغان”، وذلك بعدما كشف عدة تسريبات لبنود الاتفاق العسكري السري الموقع بين تركيا وقطر.

وأضافت قناة “مباشر قطر” القطرية المعارضة، أنه بعد فضيحة عدم ملاحقة الجنود الأتراك قضائيًا حال ارتكاب جرائم في قطر كشفت التسريبات أن القوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية لها الصلاحية المطلقة في استخدام المنشآت الحيوية في البلاد دون الحاجة للحصول على موافقات مسبقة من الجهات القضائية المختصة.

ولفتت القناة إلى أن الأمير تميم بن حمد وافق مسبقًا للطيران الحربي والمدني التركي باستخدام أجواء قطر بحرية مطلقة بدون أي أذن مسبق مع إعفاء كامل من أي رسوم، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على المياه الإقليمية والمناطق البرية، وذلك لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، كما أن السلطات القطرية تضمن للقوات العسكرية التركية استخدام المطارات القطرية للإقلاع والهبوط، وكذلك استخدام المياه الإقليمية والمناطق البرية والموانئ القطرية.

وكان تقرير لموقع “نورديك مونيتور” وهو موقع مراقبة مقره السويد تناول بنود الاتفاقية العسكرية المبرمة بين قطر وتركيا، مبينا أنها تحمل بين ثناياها الكثير من الغموض والثغرات التي وضعت قطر تحت مسمي “الاحتلال المقنع.