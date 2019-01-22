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“الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة

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“الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة

“الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=682974
المناطق_عادل الزهراني

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وقعت وزارة الحج والعمرة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بشركة كليات التميّز مذكرة تفاهم بين الجانبين تتعلق بتقديم برامج تدريبية تطويرية وتأهيلية في مجال أعمال الحج والعمرة والزيارة وذلك على هامش مبادرة ملتقى مكة الثقافي لهذا العام حول (تطوير مدننا لخدمة الحاج والمعتمر).

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الحج والعمرة معالي نائب الوزير الدكتور عبد الفتاح مشاط، فيما وقعها من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري .

وأكد الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري في تصريح صحافي عقب مراسم التوقيع على أهمية هذه المذكرة وانعكاساتها على تطوير قدرات العاملين في مجال الحج والعمرة ، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى المساهمة في توفير برامج التدريب والتعليم لتطوير وإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها للقيام بأعمال وخدمات الحج والعمرة والزيارة، ووضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين.

وقال الدكتور التويجري بأن الجانبين حريصان على تحقيق تعاون مثمر في شتى المجالات ويسعيان لتطوير ودعم أطر التفاهم وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك بينهما في الاستفادة من المنشآت والمباني والموارد البشرية المتفق عليها بين الطرفين في تنفيذ البرامج التعاونية المشتركة بينهما.

وأشار الدكتور التويجري إلى أن كليات التميز (المملوكة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية) تقوم بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل في شتى المجالات، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة الحج والعمرة تقوم من خلال مجموعة من البرامج والإجراءات والأعمال اللازمة على تطوير الحج والعمرة وذلك من خلال وضع الخطط التطويرية لتمكين القوى البشرية وتأهيلها وترخيصها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وما يتناسب والبيئة المحلية لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار.

يذكر أن كليات التميّز (تأسست لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دولياً وبالاعتماد على كوادرها العالمية وذلك من خلال الكليات التقنية العالمية).

وتقدم الكليات التقنية العالمية التابعة لشركة كليات التميز شهادات ودبلومات في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة من السعوديين وأبناء وبنات السعوديات مما يسهم وبجدارة في تأمين القوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات ومتطلبات كافة القطاعات في جميع أنحاء المملكة مما يتلائم مع تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.

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