ممرضة غير مسلمة تحلف يمينًا أمام المحكمة بالرياض لهذا السبب

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استحلفت المحكمة العمالية في الرياض ممرضة فلبينية “غير مسلمة” لإثبات دعواها ضد إحدى الشركات الطبية، وقضت بإلزام الشركة بدفع الأجور المتأخرة للممرضة البالغة 11602 ريال، استنادا لما قرره الفقهاء من أخذ يمين غير المسلم ولزومه قضاءً.

حكم نهائي

وبحسب “عكاظ”، جاء في حيثيات الحكم “لقوة ما قدمته المدعية من بينات، ولعدم حضور المدعى عليها “الشركة” رغم تبليغها تبليغا صحيحا، ولما جاء في نظام العمل بالمملكة، ولما قرره الفقهاء من أخذ يمين غير المسلم ولزومه قضاءً، قررت المحكمة الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع مبلغ 11602 ريال يمثل الرواتب المتأخرة للمدعية، وهو حكم نهائي غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقا، لكونه من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف”.