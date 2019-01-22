احدث الأخبار

ممرضة غير مسلمة تحلف يمينًا أمام المحكمة بالرياض لهذا السبب
أبرز المواد
 مجددا.. “النقد” تحذر من شركات الفوركس
أبرز المواد
 “الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الأهلي
أبرز المواد
 تقرير سويدي: الاتفاقية العسكرية مع تركيا جعلت قطر تحت “الاحتلال المقنع”
أبرز المواد
 القبض على وافدين صومالي ويمني في جرائم سرقة من المنازل بالرياض
أبرز المواد
 بالفيديو.. “متحدث الإسكان” يوضح كيفية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين!
أبرز المواد
 تواصل جولاتها الرقابية ضمن برنامج “غذاؤكم أمانة”
أبرز المواد
 بالفيديو.. وزير الصحة يكشف عن الملفات التي تم مناقشتها في جلسة مغلقة داخل مجلس الشورى!
أبرز المواد
 أمير القصيم : الهجمات الالكترونية وصلت لمحاولة الهجوم الفكري والتأثير على أبناء الوطن
أبرز المواد
 سيدة تلقي طفلتها من نافذة الحمام بعد ولادتها بدقائق في جدة.. والكشف عن هوية شريكها!
أبرز المواد
 قيود جديدة من واتس اب على الرسائل المحولة
أبرز المواد
ممرضة غير مسلمة تحلف يمينًا أمام المحكمة بالرياض لهذا السبب

ممرضة غير مسلمة تحلف يمينًا أمام المحكمة بالرياض لهذا السبب

أبرز المواد
مجددا.. “النقد” تحذر من شركات الفوركس

مجددا.. “النقد” تحذر من شركات الفوركس

أبرز المواد
“الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة

“الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الأهلي

تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الأهلي

أبرز المواد

ممرضة غير مسلمة تحلف يمينًا أمام المحكمة بالرياض لهذا السبب

ممرضة غير مسلمة تحلف يمينًا أمام المحكمة بالرياض لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=682977
المناطق_الرياض

استحلفت المحكمة العمالية في الرياض ممرضة فلبينية “غير مسلمة” لإثبات دعواها ضد إحدى الشركات الطبية، وقضت بإلزام الشركة بدفع الأجور المتأخرة للممرضة البالغة 11602 ريال، استنادا لما قرره الفقهاء من أخذ يمين غير المسلم ولزومه قضاءً.
حكم نهائي
وبحسب “عكاظ”، جاء في حيثيات الحكم “لقوة ما قدمته المدعية من بينات، ولعدم حضور المدعى عليها “الشركة” رغم تبليغها تبليغا صحيحا، ولما جاء في نظام العمل بالمملكة، ولما قرره الفقهاء من أخذ يمين غير المسلم ولزومه قضاءً، قررت المحكمة الحكم بإلزام الشركة بأن تدفع مبلغ 11602 ريال يمثل الرواتب المتأخرة للمدعية، وهو حكم نهائي غير خاضع للاستئناف مرافعة أو تدقيقا، لكونه من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف”.

روابط ذات صلة

مجددا.. “النقد” تحذر من شركات الفوركس

مجددا.. “النقد” تحذر من شركات الفوركس
“الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة

“الحج”و”مؤسسة التدريب التقني” توقعان مذكرة تفاهم لتطوير قدرات العاملين في أعمال الحج والعمرة
تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الأهلي

تفاصيل الوظائف الشاغرة في البنك الأهلي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*