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الذهب قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع انحسار جاذبيته بفعل صعود الدولار

الذهب قرب أقل سعر في 3 أسابيع مع انحسار جاذبيته بفعل صعود الدولار
http://almnatiq.net/?p=682984
المناطق_متابعات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، وحومت بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث رفع ارتفاع الدولار تكلفة المعدن الأصفر للمشترين من حائزي العملات الأخرى، على الرغم من تزايد المخاوف بشأن تباطؤ عالمي.

وهبط الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1278.77 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، عند 1276.31 دولار يوم الاثنين، وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1278.70 دولار للأوقية.

وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة الثلاثاء، وضغط ارتفاع الدولار على الذهب، الذي قفز أكثر من 10% منذ منتصف أغسطس، لأسباب أبرزها الاضطرابات في سوق الأسهم وتراجع العملة الأمريكية، وتلقى الدولار دعما من بيانات اقتصادية صينية ضعيفة.

وتباطأ الاقتصاد الصيني في الربع الأخير من العام الماضي تحت ضغط تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية الأمريكية، مما قاد نمو 2018 لأدنى مستوى في نحو ثلاثة عقود وفقا لما أظهرته بيانات يوم الاثنين.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تماسك السعر الفوري للبلاديوم، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل استمرار نقص المعروض وزيادة الطلب، عند 1362.50 دولار للأوقية.

وهبطت الفضة 0.1% إلى 15.21 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 789.50 دولار للأوقية.

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