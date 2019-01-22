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وقف تحويل عمليات القسطرة خارج الطائف

وقف تحويل عمليات القسطرة خارج الطائف

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وقف تحويل عمليات القسطرة خارج الطائف

وقف تحويل عمليات القسطرة خارج الطائف
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المناطق_الطائف

أكد عبدالهادي الربيعي متحدث صحة الطائف أن عمليات قسطرة القلب بالطائف قللت من حالات التحويل السابقة للمستشفيات بمنطقة مكة المكرمة، والتي وصلت أكثر من ألف و100 حالة، فيما بلغ عدد الحالات المحولة لعام 1439هـ وهو العام الذي شهد نصفه الأخير إطلاق وحدة القسطرة القلبية 802 حالة.

وأضاف أن العمل يجري للتوسع في الوحدة القلبية تدريجيا من خلال تزويدها بالكوادر المتخصصة والأجهزة الطبية اللازمة، وتطمح صحة الطائف للوصول الى مركز قلب متخصص بعد أن حققت ولله الحمد حلم سنوات مضت في وقف إحالة حالات القسطرة القلبية خارج الطائف.

من جهة آخرى أجرى الفريق الطبي في وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 192 عملية قسطرة منذ افتتاح الوحدة في شهر سبتمبر وحتى نهاية عام 2018 , تنوعت بين إجراء 103 عمليات قسطرة إستكشافية و89 عملية قسطرة علاجية منها 9 عمليات لحالات جلطات قلبية حادة أدخلت عن طريق قسم الطوارئ كما تم تركيب 122 دعامة قلبية.

الدكتور علي الزهراني مدير المستشفى، أكد أن وحدة القسطرة القلبية بالطائف نقلة نوعية لسكان المحافظة لما يمثله المشروع من أهمية في تقديم خدمات خصصية نوعية في مجال قسطرة القلب، مؤكدا على أن إدارة المستشفى شرعت بالتزامن مع تنفيذ المشروع وحتى التدشين في تأهيل الكوادر الفنية والتمريضية والتعاقد مع الأطباء المتخصصين العاملين بالوحدة بالتعاون مع الأطباء والفنيين بمستشفيات الحرس الوطني ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض ومدينة الملك عبدالله بمكة المكرمة و مستشفيات القوات المسلحة بالهدا.

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