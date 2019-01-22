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الهيئة الملكية بالجبيل.. أول مقدم خدمات صحية بالمملكة ينفذ ربط إلكتروني بوزارة الداخلية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في البقاع اللبنانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية في البقاع اللبنانية
http://almnatiq.net/?p=682995
المناطق - الرياض

واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز توزيع 717 سلة غذائية و 1,434 بطانية للاجئين السوريين أمس , في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 717 عائلة سورية في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.
وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 , التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.

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