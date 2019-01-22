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الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر

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الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر

الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر
http://almnatiq.net/?p=682996
المناطق - الرياض

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء GaStat اليوم، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة، لشهر ديسمبر الماضي، ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa ، حيث سجَّل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضًا خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م بلــغت نسبته 0.3 % مقارنـــة بالشهــــــر السابـــق نوفمبر 2018م.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة سجَّل انخفاضًا في شهر ديسمبر 2018م بمقدار 0.3 ، حيث بلغ 106.2 بينما كان في شهر نوفمبر 2018م 106.5.
وأرجع التقرير الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 0.5%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5 %، وقسم النقل بنسبة 0.2%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.1%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.1%، وأخيرًا قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1%.
وظلـَّـت أقســـام التبغ، والملابس، والأحذية، والصحة، والترفيه والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق عند مستـوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغير نسـبي يذكر.
أما التغير السنوي للمؤشر للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خــــــلال شهــــر ديسمبر 2018م مقارنـــةً بنظيره من العام السابق، فقد سجَّل ارتفاعًا نسبته 2.2%، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في المملكة 106.2 نقطة في شهر ديسمبر 2018م ارتفاعًا من 103.9 في شهر ديسمبر 2017م، بنسبة بلغت 2.2%.
وأرجع التقرير الارتفاع السنوي للمؤشر إلى الارتفاعات التي شهدتها عشرة من الأقسام الرئيسية المكوِّنة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، وهي: قسم النقل بنسبة 12.0%، وقسم التبغ بنسبة 10.2%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 7.3%، وقسم الأغذية والمشــــــــروبـــات بنسبة 7.1%، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 5.0%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 4.6%، وقسم الصحة بنسبة 4.0%، وقسم الاتصالات بنسبة 1.1%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.8%، وأخيرًا قسم التعليم بنسبة 0.2%.
فيما شهد قسمان من أقسام المؤشر الرئيسة انخفاضًا، هــــما: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، إضافة إلى قســـــم الملابس والأحذية بنسبة 3.2%.

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