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منظمة التعاون الإسلامي والصين تبدأن الجولة الثانية من المشاورات السياسية

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منظمة التعاون الإسلامي والصين تبدأن الجولة الثانية من المشاورات السياسية

منظمة التعاون الإسلامي والصين تبدأن الجولة الثانية من المشاورات السياسية
http://almnatiq.net/?p=682997
المناطق - وكالات

يزور وفد رفيع المستوى من منظمة التعاون الإسلامي يوم غد جمهورية الصين الشعبية تستمر أسبوعا, لبدء جولة المشاورات السياسية الثانية، وذلك في إطار الآلية المتفق عليها بين الطرفين.
ويجري وفد منظمة التعاون الإسلامي خلال الزيارة الرسمية التي تأتي بدعوة من وزارة الخارجية الصينية ، مشاورات مع المسؤولين الصينيين تتطرق إلى العلاقات بين العالم الإسلامي وجمهورية الصين الشعبية, كما تشمل المشاورات بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف والصراع العربي ـ الإسرائيلي.
كما تتطرق المباحثات إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وأفغانستان ، إضافة إلى أوضاع الأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء ، وقضايا حقوق الإنسان ، والإسلاموفوبيا ، ومحاربة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.
ويبحث الجانبان كذلك أوجه التعاون في مجالات العلوم والتقنية والثقافة ومشروعات التنمية في الدول الأعضاء الأقل نموا.
ويضم وفد منظمة التعاون الإسلامي الذي يرأسه مستشار الأمين العام للشؤون السياسية السفير يوسف الضبيعي ، ومسؤولين من إدارة الشؤون السياسية، والأقليات والمجتمعات المسلمة، والحوار والتواصل والإعلام.

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