نائب أمير منطقة حائل يتفقد مجمع كليات الطالبات

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مساء اليوم الأحد (21 يناير 2019) مجمع كليات الطالبات وكان في استقباله معالي الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل.

وافتتح سموه عدد من منافذ الخدمات الجديدة في المجمع، أبرزها مركز الطفولة والتعليم المبكر الذي يستقبل الأطفال من عمر شهر حتى 6 أعوام، ويحتضن المركز 33 رضيع و17 طفل، ويتكون من خمسة مستويات مقسمة حسب الفئة العمرية، ويقدم فيه برامج ترفيهية للأطفال، ويضم المركز قاعة مخصصة للأركان “الركن الفني، والتخطيط، والمكتبة، والإدراكي، والاستكشاف، والإيهامي”، كما خُصص فصل خاص لتعليم اللغات للمرحلة التمهيدية، كما يضم المركز قسم لتطوير وتدريب معلمات ومنسوبات المركز، كما افتتح سموه صيدلية طبية تقدم خدماتها للطالبات أثناء أوقات الدوام، كما رعى سموه توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة وشركة رؤى الأهلي المتقدمة، إضافة إلى افتتاح أجهزة قياس رضا المستفيدات من خدمات عمادة القبول والتسجيل وشؤون الطالبات، وتسعى وكالة جامعة حائل لشؤون الطالبات من خلال هذه الأجهزة إلى تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها، ومعرفة مكامن الخلل عبر إجراء المستفيدة لعدة خطوات.

كما تفقد سمو نائب أمير المنطقة عدد من مرافق المجمع كعيادات طب الأسنان التي تحتوي على 60 عيادة تقدم خدماتها لكافة فئات المجتمع، كما تفقد سموه المكتبة الجامعية التي تحتوي على أكثر من 35 ألف كتاب، ويزورها يوميا نحو 150 طالبة، وتوفر خدمة البحث الإلكتروني، واطلع على الملاعب الرياضية الجديدة.