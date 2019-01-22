الفيصل يستقبل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية

المناطق - مكة المكرمة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة الدكتور عبدالله غباشي يرافقه عدد من المدراء التنفيذيين بالمدينة.

واطلع الأمير خالد الفيصل على الجهود التي تقدمها المدينة لخدمة المرضى من المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام والتي أثمرت عن حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة لنبذة عن الخطط التطويرية المستقبلية والهادفة لتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في القطاع الصحي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتوفير خدمات طبية متميزة.