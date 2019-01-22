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وزارة الحج والعمرة توقع اتفاقية لتطوير خدمات الإقامة لضيوف الرحمن

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وزارة الحج والعمرة توقع اتفاقية لتطوير خدمات الإقامة لضيوف الرحمن

وزارة الحج والعمرة توقع اتفاقية لتطوير خدمات الإقامة لضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=683060
المناطق - واس

وقعت وزارة الحج والعمرة مذكره تفاهم مع شركة oyo المتخصصة في مجال الضيافة الفندقية لتقديم أرقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 .
وتهدف الاتفاقية التي وقعها معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، مع الرئيس التنفيذي للشركة ريتش اقارول إلى تعزيز، وتطبيق المعايير الأساسية لمقدمي خدمات الإقامة، والإسكان في المشاعر المقدسة ، وتطبيق المعايير المعترف بها دوليا من خلال الدخول في شراكات مثمرة مع القطاع الخاص ، ومراجعة المعايير المحددة حالياً لمقدمي خدمات الإقامة والإسكان في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في أشهر الحج.
ونصت الاتفاقية على قيام الشركة بتشكيل فريق متكامل بالتعاون مع وزاره الحج والعمرة لمراجعه المباني السكنية للتحقق من جميع جوانب المعايير المقررة، حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق واحدة من أهم أهداف المملكة ٢٠٣٠ وهي زياده أعداد المعتمرين إلى ٣٠ مليون معتمر في السنة ، وتوفير منصة لإدارة الممتلكات لجميع مقدمي خدمه الإقامة لإدارة، ومراقبة عملها، والاستفادة من التكنولوجيا كأداة فعالة للتكامل، وتحقيق النتيجة المرجوة.
وتضمنت الاتفاقية توفير لوحة تحكم إدارية من نفس النوع لفرقة العمل التابعة للوزارة لمراقبة مقاييس الأداء الرئيسية لكل مزود لخدمه الإقامة، والسكن في مواسم الحج والعمرة ، بالإضافة الي تدريب وتطوير مهارات الشباب فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة تدير وتنظم ٧٠٠٠ مجمع سكنى ،ويتم تشغيلها من قبل مقدمي خدمات الإقامة، والاسكان خلال موسم الحج.

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